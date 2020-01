Israël valt opnieuw Hamas-doelwit in Gazastrook aan

Het Israëlische leger heeft vandaag opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een militair doelwit van Hamas in de Gazastrook. Dat heeft het leger zelf meegedeeld. De Israëlische operatie was een reactie op de raketbeschietingen die vanuit de Palestijnse enclave plaatsvonden. Een van de raketten kon onderschept worden door het raketafweersysteem Iron Dome. De Israëlische luchtmacht had ’s nachts ook al militaire doelwitten onder vuur genomen. Volgens het leger werd toen onder meer een ondergronds wapenfabriek van Hamas bestookt.

Met de luchtaanval van vandaag is het al de derde dag op rij dat het Israëlische leger een operatie uitvoert in de Gazastrook. Het gaat volgens Israël telkens om een reactie: op Palestijnse beschietingen of op het gebruik van ballonnen met springstoffen door Hamas.

De betrekkingen tussen Israël en het islamitische Hamas, dat de Gazastrook controleert, verliepen de laatste tijd eerder vreedzaam. Maar gevreesd wordt dat die stemming kan omslaan als gevolg van het vredesplan voor het Midden-Oosten dat dinsdag door de Amerikaanse president Donald Trump werd voorgesteld. Dat vredesplan heeft bij de Palestijnen voor boze en verontwaardigde reacties gezorgd.

bron: Belga