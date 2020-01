Federale formatie – “CD&V moet haar dilemma uitklaren”

Kersvers voormalig informateur Georges-Louis Bouchez toont zich vrijdagavond opvallend actief op twitter. De poort van het paleis was nauwelijks weer dicht of de MR-voorzitter reageerde al op tweets over zijn pas beëindigde informateursopdracht. Over de aanstelling van CD&V’er Koen Geens zei hij onder meer dat “dit wil zeggen dat CD&V haar dilemma moet uitklaren”. Bouchez was sinds 10 december koninklijk informateur in de zoektocht naar een nieuwe regering, samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens. Afgelopen dinsdag nog werd hun opdracht met een week verlengd, tot koning Filip beide heren vrijdagavond op het paleis ontving en hen bedankte voor bewezen diensten. Het staatshoofd stuurde kort daarop CD&V-vicepremier en onderhandelaar Geens het veld in om “de nodige initiatieven te nemen om de vorming van een volwaardige regering mogelijk te maken”.

Bouchez spreekt intussen met klem tegen dat het plotse einde van zijn opdracht wijst op een mislukking. “Mislukking? Tiens, wat is de rol van een informatieopdracht? Toelaten om de juiste puzzelstukken te verzamelen en de slechte pistes te verwijderen. Dat is gebeurd. Niet oordelen voor je weet wat er speelt”, zo reageerde hij op tweets in die zin.

En dat Koen Geens nu aan zet komt? “Dat wil zeggen dat CD&V nu haar dilemma moet uitklaren”, aldus Bouchez. Meer nog. Hoewel Geens van de koning officieel geen titel mee kreeg, is hij volgens de MR-voorzitter “geen informateur maar een preformateur zonder dat zo te zeggen…”

bron: Belga