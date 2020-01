Euromillions Basket League – Mechelen smeert Oostende vierde nederlaag aan

BC Oostende heeft vrijdagavond op de veertiende speeldag in de Belgische basketbalcompetitie zijn vierde nederlaag van het seizoen geleden. De landskampioen ging met 79-78 (rust: 40-36) de boot in op het parket van Kangoeroes Mechelen. Oostende schoot het best uit de startblokken, maar in het tweede kwart drukte de thuisploeg het gaspedaal in. Mechelen keerde met een kleine voorsprong de rust in. Na de pauze sloeg de landskampioen onder impuls van Braian Angola (15 punten) plots een kloof van 10 punten. Toch keerde Mechelen, dankzij het duo Shavon Coleman (17 ptn) en Terry Deroover (16 ptn), toch nog het tij om uiteindelijk met het kleinste verschil te winnen.

In de stand rukken de Kangoeroes op naar de zesde plek met 7 overwinningen en evenveel nederlagen. Oostende (10 zeges) moet na dit weekend mogelijk Antwerp en Bergen naast zich dulden op kop van het klassement. De 14e speeldag kent nog drie affiches: Aalst-Leuven, Charleroi-Limburg en Brussels-Bergen.

bron: Belga