Erdogan verwijt Arabische landen “verraad” vanwege plan-Trump

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de Arabische landen die het Midden-Oostenplan van VS-president Donald Trump steunen van “verraad” beschuldigd. “Sommige Arabische landen die zo’n plan steunen, plegen verraad tegen Jeruzalem, en ook tegen hun eigen volk, maar vooral tegen de hele mensheid”, zei Erdogan aan partijleden in Ankara. Erdogan, een hevige tegenstander van het Israëlische beleid tegenover de Palestijnen, deed het standpunt van islamitische landen tegenover het plan-Trump als “waardeloos” af. Hij noemde Saoedi-Arabië, Oman, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten bij naam. Ankara verwerpt het plan, “dat in feite Palestina als geheel vernietigt en Jeruzalem in beslag neemt”.

Trump maakte deze week een plan bekend voor het Midden-Oosten, dat Israël de controle geeft over de Westoever en de Jordaanvallei, net als over belangrijke religieuze locaties in Jeruzalem. De Palestijnen verwerpen het plan.

“Als we er vandaag niet in slagen om het heiligdom van de Al-Aqsamoskee te beschermen, zal het ons morgen niet lukken om te vermijden dat een kwade blik zich op Kaäba richt”, zei Erdogan. Hij verwees naar twee van de belangrijkste heiligdommen uit de islam.

bron: Belga