Dominic Thiem speelt finale tegen Djokovic

Dominic Thiem heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. De Oostenrijkse nummer vijf van de wereld, eveneens vijfde reekshoofd in Melbourne, haalde het in de halve finales na een viersetter van de Duitser Alexander Zverev (ATP 7): 3-6, 6-4, 7-6 (7/3) en 7-6 (7/4) na 3 uur en 42 minuten zwoegen in de Rod Laver Arena. In de finale wacht zondag een droomduel tegen de Servische titelhouder Novak Djokovic. De nummer twee bij de mannen zette donderdag in de eerste halve finale de Zwitser Roger Federer (ATP 3) opzij in drie sets: 7-6 (7/1), 6-4 en 6-3.

Djokovic triomfeerde vorig jaar na een zege in de finale tegen Rafael Nadal en won de Australian Open in totaal zeven keer (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 en 2019). De Serviër heeft samengeteld zestien grandslamzeges op de teller staan en maakt al een tijdje jacht op het record van Federer, die aan twintig grandslamzeges zit. De Zwitser wacht sinds de Australian Open van 2018 wel op een nieuwe triomf. Voordien pakte hij in Melbourne in 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017 de titel. Vorig jaar sneuvelde hij in de vierde ronde.

De 26-jarige Thiem is dan weer bezig aan zijn beste Australian Open ooit. Vorig jaar sneuvelde hij in Melbourne in de tweede ronde. Een plaats in de vierde ronde (2017 en 2018) was tot dusver zijn beste resultaat. Het wordt zijn derde grandslamfinale, op Roland Garros was hij al twee keer (2018 en 2019) verliezend finalist. Op het US Open is een kwartfinale in 2018 zijn beste resultaat, op Wimbledon zat er niet meer in dan een vierde ronde in 2017.

