De Croo: “Frans-Duitse as wordt belangrijker, en dat is niet goed voor België”

Dat de Britten uit de Europese Unie verdwijnen is geen goede zaak voor het interne machtsevenwicht. Dat zei minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vanochtend aan LN24. “We voelen dat de as Frankrijk-Duitsland belangrijker wordt, en dat is niet goed voor België. We gaan terug naar een Europa waar Frankrijk en Duitsland van alles kunnen beslissen, en de anderen enkel maar kunnen volgen.” Straks om middernacht is het zover: ruim 3,5 jaar na het brexitreferendum, trekken de Britten de deur van de Europese Unie achter zich dicht. Minister van Financiën Alexander De Croo heeft daar gemengde gevoelens bij, zei hij vrijdag tijdens een gesprek bij LN24. “We hebben dit niet gewild, maar langs de andere kant zien we dat de overblijvers elkaar hebben teruggevonden over wat belangrijk is voor Europa”, aldus de Open Vld’er. “Het idee was dat we totaal verdeeld zouden zijn, maar het omgekeerde is gebeurd: de interne markt is zo belangrijk, dat zelfs Hongarije en Polen daarvan zeggen: dat kunnen we niet kwijtgeraken. De waarde van Europa is concreter geworden.”

Tegelijkertijd veroorzaakt de brexit wel degelijk problemen, en dan vooral voor de interne besluitvorming in de EU, vindt De Croo. “De machtsbalans op Europees niveau, in de Eurogroep of in de Raad, zal veranderen. Ik had de Britten persoonlijk graag aan tafel. Ze waren liberaal, voor de vrije markteconomie”, klonk het. “We voelen dat de as Frankrijk-Duitsland nu belangrijker wordt, en dat is niet goed voor België. We gaan terug naar een Europa waar Frankrijk en Duitsland van alles kunnen beslissen, en de anderen enkel maar kunnen volgen.”

De Croo pleit voor een zo nauw mogelijke relatie tussen Brussel en Londen in de toekomst. “Het Britse eiland gaat geografisch niet bewegen. Het zou niet intelligent zijn van de Europeanen om de Britten nu zo ver weg mogelijk te houden.” Tegelijkertijd moet het Verenigd Koninkrijk zich dan wel aanpassen aan de Europese regels. “We kunnen iemand niet de voordelen van de interne markt geven zonder iets bij te dragen. Dat is geen simpel evenwicht.”

Vanaf straks om middernacht is het Verenigd Koninkrijk geen Europese lidstaat meer. De Britten stappen uit de Europese instellingen, maar in de praktijk verandert voorlopig weinig. Nog tot eind dit jaar is een overgangsperiode van kracht waarin ze zich aan de Europese regelgeving moeten houden. Dat geeft de Britse en Europese onderhandelaars de kans om te onderhandelen over een nieuwe handelsrelatie. De Europese Commissie presenteert maandag het onderhandelingsmandaat dat ze daarvoor in gedachten heeft.

bron: Belga