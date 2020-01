Coronavirus – VS weigeren alle niet-Amerikanen die in China geweest zijn

De Verenigde Staten hebben een aantal nieuwe maatregelen getroffen tegen het coronavirus. De belangrijkste is dat niet-Amerikanen die de afgelopen twee weken in China geweest zijn, de toegang tot het Amerikaanse territorium geweigerd zullen worden. De maatregel gaat zondagavond in, zo heeft de minister van Volksgezondheid Alex Azar bekendgemaakt op een persconferentie in het Witte Huis. Amerikanen die de afgelopen twee weken in de Chinese provincie Hubei geweest zijn, zullen in quarantaine geplaatst worden. Het is vanuit Hubei dat het nieuwe coronavirus zich heeft verspreid.

In de Verenigde Staten werden ondertussen zes besmettingen vastgesteld.

Bron: Belga