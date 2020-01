Amerikaanse steun aan Oekraïne “zal niet afnemen”, zegt Pompeo

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, heeft verzekerd dat de Verenigde Staten Oekraïne volkomen blijven steunen. Hij zei dit op een moment dat de VS volop in de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump zitten vanwege druk die Trump op de Oekraïense president zou hebben uitgeoefend. “Ik ben hier vandaag met een duidelijke boodschap: de VS beschouwen de Oekraïense strijd voor vrijheid, democratie en voorspoed als een dappere strijd. Ons engagement om haar te steunen, zal niet afnemen”, zei Mike Pompeo in Kiev aan de zijde van president Volodymyr Zelensky.

Kiev wil dat de VS meer betrokken worden bij de regeling van het conflict met de pro-Russische separatisten in het oosten van het land, verklaarde president Zelensky bij de ontvangst van Pompeo. “Ik heb de hoop uitgesproken dat de VS zich actiever inzetten in het vredesproces in het oosten van Oekraïne en de Krim”, zei Zelensky, waarmee hij ook naar het Oekraïense schiereiland verwees dat in 2014 door Moskou geannexeerd werd.

Bron: Belga