CHECK-IN. Les Arcs: een skiparadijs op treinafstand

Frisse berglucht, ongelooflijke besneeuwde landschappen en skipistes op slechts enkele uurtjes van Brussel? Het kan, met de Thalys Sneeuw. We stappen op, richting Bourg-Saint-Maurice en het prachtige skidomein van Les Arcs. Relax, dompel jezelf onder in een boek of serie, en laat je tot aan de voet van de pistes brengen…

Oriane Renette

We ruilen de vervuiling, grijze lucht en regen van Brussel in voor de zonnige, blauwe hemel van de Franse Alpen. Om Les Arcs te bereiken, heb je niet eens een auto of taxi nodig. Je kan het hele traject van Brussel naar je hotel met het openbaar vervoer afleggen. Op slechts zeven uurtjes sta je oog in oog met de Mont Blanc.

Gaan skiën met de trein

De trein vertegenwoordigt amper 1% van de CO 2 -uitstoot van de vakantie-uittocht en is dus met stip het milieuvriendelijkste vervoersmiddel. En als je weet dat transport goed is voor 70% van de ecologische voetafdruk van vakantiegangers, is de trein zonder twijfel dé manier om te gaan skiën met een gerust en groen geweten.

Komt goed uit, want de Thalys Sneeuw brengt je naar het hart van de noordelijke Alpen, tot aan de voet van de pistes. Vóór Bourg Saint-Maurice en Les Arcs stopt hij onder meer ook in 3 Vallées, Tignes en La Plagne.

Vanaf het station Bourg-Saint-Maurice wandel je direct naar de volledig gerenoveerde en nu 100% elektrische kabelbaan. Die brengt je in slechts zeven minuten 800 meter hoger naar Les Arcs 1600. Dankzij het panoramisch dak en de glazen deuren krijg je tijdens de klim een ongelooflijk uitzicht op de Tarentaise-vallei.

Adembenemende landschappen

Over sensationele uitzichten gesproken… vanaf de top van de Aiguille Rouge, het hoogste punt van het domein op 3.226 m, heb je een verbluffend uitzicht op de omliggende bergen. Sublieme besneeuwde landschappen onder een fonkelende zon. Bij zoveel schoonheid vergeet je snel de kou en trek je met plezier je handschoenen uit om wat foto’s te maken vanop de panoramische loopbrug.

Dit adembenemende uitzichtpunt is voor iedereen toegankelijk met de kabelbaan. Het is een van de grote troeven van het domein: alle bezienswaardigheden zijn bereikbaar voor skiërs van alle niveaus én voor wie niet skiet.

Een ander pluspunt van een verblijf in Les Arcs is de grootte en de locatie van het domein. Van december tot april ben je altijd zeker van sneeuw op de pistes, onder alle weersomstandigheden.

Eén domein, vijf sites, vijf ambiances

Les Arcs, dat zijn vijf sites op één domein. Dus waar logeer je best? Als je graag skiet én feest, trek dan naar Les Arcs 1800, dat trouwens net zijn ‘Folie Douce’ heeft gelanceerd. Gezinnen vinden eerder hun geluk in Les Arcs 2000 en 1600, voor een evenwicht tussen de twee ambiances. Wil je echt nergens aan denken tijdens je vakantie? Dan is het feeërieke dorp Arc 1950 de place to be. Of ben je niet echt fan van grote hoogtes? Dan verwelkomt Bourg-Saint-Maurice je aan de voet van het domein.

Kortom, het domein van Les Arcs is enorm. Het telt meer dan 200 km pistes – 425 km als je het hele Paradiski-domein meerekent, dat zich uitstrekt van Les Arcs tot La Plagne. Zomer en winter kan je er kiezen uit heel wat activiteiten. Voor elk wat wils. Die diversiteit en flexibiliteit zijn niet alleen de troeven van het domein, maar hebben onvermijdelijk ook een keerzijde: veel volk.

Als je van open ruimtes houdt, drukte verafschuwt en liever niet een paar minuten aanschuift om de skilift te nemen, dan is Les Arcs misschien niet voor jou. Tenzij je in de eerste week van het seizoen gaat of in januari (tussen de schoolvakanties). Dan is het er een pak rustiger… of op zijn minst minder hectisch.

Extra activiteiten

Sensatie voor jong en oud

Glij samen met je familie of vrienden de pistes af met de Snake Gliss: een groepsslee die bestuurd wordt door een gids. Kriebels en plezier verzekerd na de sluiting van de pistes. Een tip: ga achteraan zitten, daar beweegt de slee het meest!

De natuur anders ontdekken

Maak een wandeling op sneeuwschoenen of maak een heuse skitocht. In de besneeuwde bossen ontdek je de berg zoals je hem nog nooit zag. De tochten zijn voor iedereen toegankelijk, elk op zijn eigen tempo. Een avontuur vol adembenemende uitzichten op de omliggende bergen.

Na de inspanning, de ontspanning

Vergeet tijdens je verblijf ook niet te ontspannen na een dag op de latten. In een mineraal decor biedt de Deep Nature Spa van Les Arcs 1950 een moment van puur welzijn. Na een zintuiglijke reis van de ijsgrot naar de vulkanische grot, gaat er niets boven onderuitzakken in een Scandinavisch bad met zicht op de Mont Blanc…

Een ongewone nacht

Overnacht eens in een iglo! Deze originele ervaring begint met een bezoek aan de ijsgrot en haar verlichte sculpturen. Je avond gaat verder met een traditionele fondue. Laat je zeker verleiden door de plaatselijke kruidenlikeur génépi. Bewonder de sterren voor je je nestelt onder je lekker warme dekbedden en dierenhuiden, voor een onvergetelijke nacht. En ‘s morgens geniet je van een ontbijt midden op de piste, voor de rest van het domein wakker wordt.

