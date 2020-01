Vasil Kiryienka (38) zet punt achter wielercarrière wegens hartproblemen

De 38-jarige Vasil Kiryienka hangt omwille van hartproblemen zijn fiets aan de haak. Dat heeft de Wit-Rus bekendgemaakt op de website van Team INEOS. Begin vorig jaar werd Kiryienka opgeschrikt door hartproblemen. Die waren bij een screening aan het licht gekomen. Na een behandeling werd hij eind april opnieuw fit verklaard en kon de renner met de Ronde van Romandië zijn eerste wedstrijd afwerken. Eind juni bewees de Wit-Rus dat hij er weer helemaal stond door op de Europese Spelen voor eigen publiek in Minsk de tijdrit te winnen. Afgelopen najaar startte hij ook in de Vuelta. Eind oktober zette hij zijn krabbel onder een nieuw contract bij Team INEOS voor het seizoen 2020, maar hij houdt het nu dus toch voor bekeken.

“Het is echt een droevige dag voor mij”, verklaart Kiryienka. “Maar dit is de juiste beslissing op basis van het advies dat ik kreeg van het medisch team. Ik heb een fantastische carrière achter de rug en heb van elke minuut koers met dit team genoten. Het is een ongelooflijke reis geweest. Ik ben zo dankbaar voor alle steun die ik in mijn carrière heb gekregen.”

Kiryienka was een gepatenteerd hardrijder die zich in 2015 in het Amerikaanse Richmond tot wereldkampioen tegen de klok kroonde. Hij pakte ook goud in de tijdrit op de Europese Spelen van 2015 in Bakoe en veroverde vijf nationale titels in de discipline. Verder won hij onder meer drie etappes in de Giro en eentje in de Vuelta. Ook de Route du Sud (2011), Chrono des Nations (2015, 2016) en GP Citta di Camaiore (2008) staan op zijn palmares.

Kiryienka trok in 2013 naar Sky, dat sinds vorig jaar Team INEOS genoemd wordt. Daarvoor reed hij voor onder meer Movistar en Caisse d’Epargne.

bron: Belga