De Tsjechische aanvaller Michael Krmencik is op weg naar competitieleider Club Brugge om er medische testen af te leggen, zo maakte zijn club Viktoria Plzen bekend op Twitter. “Michael heeft intussen het trainingskamp in Estepona verlaten”, zo klinkt het bij Viktoria Plzen. “De speler kreeg daarvoor toestemming nadat onze club een zeer interessant bod had ontvangen. Daarom hebben we besloten groen licht te geven in de onderhandelingen.”

Bron: Belga