Oudste generatie Telenet-decoders binnenkort onbruikbaar

Telenet haalt zijn oudste type digicorders (AD2000) en digiboxen (AD200) van de markt. Het gaat om 15.000 gehuurde en 30.000 gekochte toestellen. Vanaf 31 maart kunnen de decoders het digitale televisiesignaal niet meer ontsleutelen, zo maakt het telecombedrijf bekend. Het gaat om decoders die verdeeld werden tussen 2007 en 2013 en in mei 2014 hun laatste update kregen. De leverancier van de toestellen biedt een belangrijk onderdeel van de software, dat nodig is voor het ontsleutelen van het televisiesignaal niet meer aan. “Daarom moet Telenet het digitale signaal naar deze decoders stopzetten vanaf 31 maart”, luidt het.

Zowat 15.000 klanten huren nog een oud toestel, terwijl er nog 30.000 gekochte toestellen op de markt zijn. Het gaat om 2 procent van de televisieklanten van Telenet. Volgens het telecombedrijf dienen de decoders in twee op de drie gevallen als tweede toestel, bijvoorbeeld in de slaapkamer of op de zolder.

Klanten die nog een oud model huren, kunnen dat kosteloos inruilen voor een nieuwer model, met meer functionaliteiten. Wie zijn oude decoder kocht, kan een nieuwe decoder kosteloos huren tot 31 juli 2020 (waarna ze de geldende huurtarieven betalen), een nieuwe decoder aankopen met een korting van 15 euro op een digibox en 35 euro op een digicorder, of gebruikmaken van “tv met een kaartje” of Yugo.

Telenet wijst er ook op dat wie de oude decoders als tweede toestel gebruikt als alternatief ook via de app of website van Yelo Play – dat inbegrepen is bij het abonnement – tv kan kijken.

bron: Belga