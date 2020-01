Opnieuw schoten gelost richting Israël en Gazastrook

Er zijn vandaag opnieuw schoten gelost vanop de Gazastrook richting Israël, waarop het Israëlische leger reageerde met een aanval op verschillende Palestijnse doelwitten. Het was al de tweede keer in 24 uur dat er schoten werden afgevuurd in beide richtingen. De Palestijnen maken melding van acht luchtaanvallen in Rafah, in het zuidelijk deel van de Gazastrook. Er is geen sprake van gewonden.

Het Israëlische leger meldde dan weer dat dat schoten die vanop de Gazastrook werden afgevuurd een observatieantenne hebben geraakt. Daarnaast werden ballonnen met springstoffen richting Israël gestuurd. Het Israëlische leger reageerde op de Palestijnse aanvallen door het vuur te openen op verschillende observatieposten van Hamas.

Gisterenavond vielen Israëlische gevechtsvliegtuigen ook al doelwitten van Hamas aan na een raketaanval en brandballonnen vanop de Gazastrook. Ook daarbij vielen geen gewonden.

De betrekkingen tussen Israël en het islamitische Hamas dat de Gazastrook controleert, verliepen de laatste tijd eerder vreedzaam. In december meldden Israëlische media nog dat Israël een informeel en langdurig staakt-het-vuren met Hamas overwoog. In ruil zou Hamas meer inspanningen doen om Palestijnse militanten die raketten op Israël afvuren, tegen te houden en de grensprotesten te temperen.

Gevreesd wordt dat die stemming nu fors zal omslaan als gevolg van het vredesplan voor het Midden-Oosten dat dinsdag door de Amerikaanse president Donald Trump werd voorgesteld. Dat vredesplan bevat nog veel onduidelijkheden maar lijkt vooral op maat van Israël gemaakt, wat bij de Palestijnen al voor boze en verontwaardigde reacties heeft gezorgd. Honderden mensen kwamen op straat in Gaza om tegen het plan te protesteren en zowel Hamas als de Palestijnse Autoriteit lieten duidelijk blijken dat de ‘deal van de eeuw’ van Trump voor hen thuishoort in de vuilbak.

bron: Belga