Muguruza klopt Halep voor finaleplaats tegen Kenin op Australian Open

Garbiñe Muguruza (WTA 32) heeft zich vandaag voor de finale van de Australian Open geplaatst. De 26-jarige Spaanse klopte in de halve finales de Roemeense Simona Halep (WTA 3) in 2 sets: 7-6 (10/8) en 7-5. De partij duurde 2 uur en 7 minuten. Muguruza bikkelt om de eindzege tegen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 15). Zaterdag staat Muguruza in een vooraf niet verwachte finale tegenover Sofia Kenin. De in Moskou geboren Amerikaanse schakelde donderdag publiekslieveling Ashleigh Barty (WTA 1) in 1 uur en 48 minuten met 7-6 (8/6) en 7-5 uit. Voor de 21-jarige Kenin wordt het de eerste finale van een Grand Slam. Voor deze editie van de Australian Open was een achtste finale op Roland-Garros 2019 haar beste resultaat. Voormalig nummer 1 van de wereld Muguruza gaat voor een derde grandslamtitel. In 2016 won ze Roland-Garros, in 2017 Wimbledon. In Melbourne kwam ze eerder nooit verder dan de kwartfinales (2017).

Kenin won haar enige vorige ontmoeting met Muguruza. Eind 2019 versloeg ze de Spaanse in de eerste ronde van het hardcourttoernooi in Peking met 6-0, 2-6 en 6-2.

Halep maakte jacht op een derde grandslamzege. In 2018 won ze Roland-Garros, vorig jaar Wimbledon. In Melbourne schopte ze het in 2018 ook al eens tot de finale, maar moest ze de toernooizege aan de Deense Caroline Wozniacki laten. De Roemeense schakelde in de achtste finales Elise Mertens (WTA 17) met tweemaal 6-4 uit.

bron: Belga