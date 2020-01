Kwal. EK futsal 2022 (m) – België zet in Herentals ook Schotland vlot opzij

De Belgische futsallers hebben in hun tweede groepswedstrijd van de kwalificaties voor het EK futsal 2022 opnieuw een klinkende zege geboekt. Met 7-3 (rust: 4-1) namen de Futsal Red Devils donderdagavond in Herentals Schotland te grazen. Een snelle owngoal van Steedman (1.) bezorgde de Belgen voor zo’n 500 supporters een goede start, waarna Abdelhalim Ettalaki (5.) en Steven Dillien (7.) de Red Devils helemaal op rozen zetten. Marvin Ghislandi (10.) scoorde ook ongelukkig tegen zijn eigen doelman, waardoor de Schotten opnieuw hoop koesterden. Nog voor de rust deed Dillien (18.) de boeken helemaal toe. Na de pauze maakten de Schotten een eigen doelpunt: 5-1. Aloulou (30. en 39.) milderde tot 5-2 en 6-3. Tussendoor vervolledigde Dillien (37.) zijn hattrick onder het goedkeurend oog van Roberto Martinez. Souliemane Ouadi (40.) legde de 7-3 eindstand vast.

België is na twee gewonnen wedstrijden nog niet zeker van groepswinst. Met 6 op 6 voeren de troepen van bondscoach Karim Bachar de stand in poule B aan. Daarna volgen Armenië en Montenegro met elk 3 punten. Zaterdag hebben de Belgen genoeg aan een gelijkspel tegen de Montenegrijnen om zich van een plek in de laatste kwalificatieronde te verzekeren.

De negen groepswinnaars plaatsen zich voor de volgende kwalificatieronde. De tweedes en de beste vijf derdes spelen in april barragewedstrijden (heen en terug). In de laatste kwalificatieronde plaatsen de winnaars van de acht poules en de zes beste runner-ups zich voor het hoofdtoernooi. De twee andere tweedes spelen barrages. Nederland is als organiserend land automatisch gekwalificeerd voor het EK, dat zal plaatsvinden van 19 januari tot 6 februari 2022 in Amsterdam en Groningen.

bron: Belga