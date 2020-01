Impeachment Trump: Tweede dag van vraagstelling ingezet – senator Paul verlaat de vergaderzaal

Verbolgen nadat Opperrechter John Roberts had geweigerd in het impeachment-proces tegen president Trump een vraag van hem voor te lezen, heeft senator Rand Paul vandaag de vergaderzaal verlaten, zo hebben het ABC News en nieuwszender CNN bericht. Paul zei tegenover verslaggvers boos dat Roberts de vraag had moeten voorlezen en dat ze beantwoord had moeten zijn. Het was naar veronderstelling een vraag om de naam van de klokkenluider die het hele impeachmentgebeuren in gang heeft gezet.

De Democratische voorzitter van de commissie Justitie van het Huis van Afgevaardigden, Jerrold Nadler, heeft gezegd dat hij graag de vroegere nationale veiligheidsadviseur John Bolton in die kamer van het Ammerikaanse Congres als getuige oproept, als de Senaat geen getuigen wil horen.

bron: Belga