Euthanasie voor assisen – Jury al zes uur in beraad over lot artsen

In Gent is de jury van het hof van assisen nog altijd aan het beraadslagen in de zaak van de euthanasie van Tine Nys in 2010. De jury en het hof hebben zich om 16.20 uur teruggetrokken en voorlopig valt er geen beweging vast te stellen in de assisenzaal. De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen heeft de vrijspraak gevraagd.

In de Gentse assisenzaal zit een honderdtal toeschouwers in spanning te wachten op de uitspraak over de schuldvraag. Onder hen Wim Distelmans, de voorzitter van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie.

Uit de duur van het beraad valt niet af te leiden welke richting de jury zal uitgaan, maar verwacht wordt dat het een uitvoerig gemotiveerd arrest over de schuldvraag zal worden.

bron: Belga