Coronavirus – “WHO roept op om landen met zwakke gezondheidssystemen te helpen”

Volgens de FOD Volksgezondheid is de boodschap van het WHO met het uitroepen van een wereldwijde noodsituatie na de uitbraak van het coronavirus duidelijk. “Ze roept echt op om landen met zwakke gezondheidssystemen te helpen, maar België voldoet aan alle criteria die de WHO stelt”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans donderdagavond. Volgens Eyckmans heeft België onder meer een sterke procedure in geval van een besmetting, met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het ziekenhuis UMC Sint-Pieter in Brussel als referentieziekenhuizen.

Belgie heeft in tegenstelling tot sommige andere landen een ijzersterk gezondheidssysteem, met voldoende goede ziekenhuizen en uitstekend medisch en paramedisch personeel. “Wij kunnen rustig slapen, al is het niet uitgesloten dat in België een geval kan worden gevonden”, aldus Eyckmans.

bron: Belga