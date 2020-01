Belgen in het buitenland – “Yannick Carrasco keert terug naar Atlético Madrid”

Yannick Carrasco (26) is geland in Madrid om er te tekenen bij zijn ex-club Atlético Madrid. Dat meldt de toonaangevende Spaanse sportkrant Marca donderdagavond. De Chinese club Dalian Yifang zou zijn winger op huurbasis laten terugkeren naar Los Rojiblancos. Nadat Atlético tevergeefs hengelde naar de diensten van Edinson Cavani (PSG) zou de Madrileense club bij de piste Carrasco terechtgekomen zijn.

Carrasco ruilde in de zomer van 2015 AS Monaco voor Atlético Madrid. Onder Diego Simeone speelde hij 124 wedstrijden en scoorde hij 23 keer, tot hij in het voorjaar van 2018 begon aan zijn avontuur in China. De Rode Duivel liet het meest van zich spreken met zijn doelpunt in de tegen Real Madrid verloren Champions League-finale van 2016. De voorbije maanden liet Carrasco duidelijk blijken dat hij wou vertrekken bij Dalian Yifang.

Atlético Madrid staat na 21 speeldagen met 36 punten op de vijfde plaats in La Liga, op tien punten van stadsgenoot en leider Real.

bron: Belga