Australian Open – Sofia Kenin voorbij Ashleigh Barty naar finale

Sofia Kenin (WTA-15) heeft zich donderdag in Melbourne voor de finale van het Australian Open geplaatst. Tot ontreddering van het thuispubliek nam de 21 jarige in Moskou geboren Amerikaanse in 1 uur en 45 minuten met 7-6 en 7-5 de maat van ’s werelds nummer een en eerste reekshoofd Ashleigh Barty. In de tweede halve finale staan de Roemeense Simona Halep (WTA-3) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-32) tegenover elkaar.

Voor Kenin wordt het de eerste finale van een Grand Slam. Voor het Australian Open was een achtste finale op Roland-Garros 2019 haar beste resultaat.

Bron: Belga