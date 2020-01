Stinkende adem bij huisdieren wijst op onnodig lijden

Een flinke gaap van de kat op schoot of het gehijg van de hond in je gezicht; heel lekker ruikt dat niet. Veel huisdiereigenaren zijn het gewend en denken dat de stinkende adem van hun huisdier erbij hoort. Maar ondertussen is een stinkende adem vaak een stuk minder onschuldig dan het lijkt.

Elke dag twee keer poetsen en regelmatig voor controle naar de tandarts. Wij mensen zorgen over het algemeen goed voor ons gebit. Een vreemd geurtje uit de mond doet daarom al gauw vermoeden dat er iets niet in de haak is. Toch werkt dat bij honden en katten blijkbaar niet zo. Maar liefst 72 procent van de honden- en kattenbaasjes zegt dan hun huisdier uit de bek stinkt. Wat veel mensen niet weten, is dat die stank vaak duidt op ernstige gebitsproblemen. Naar schatting lopen daardoor bijna 1 miljoen katten en circa 840.000 honden ongemerkt rond met pijn in de bek.

Alarmbellen

Veel baasjes denken dat ze het vanzelf wel zullen merken als hun huisdier pijn heeft, maar dat is volgens Esther Soeteman, tandheelkundig dierenarts bij AniCura, een groot misverstand. “Honden geven absoluut geen pijn aan en katten zijn wat dat betreft nog erger”, vertelt ze. Honden en katten eten ook bij gebitsproblemen vaak gewoon braaf hun voer op. “Mensen denken vaak dat het normaal is dat een dier uit zijn bek stinkt, want het is nou eenmaal een dier.”

Bovendien raken baasjes gewend aan de geur. Ondertussen vallen wij bijna om van de stank als die hond hier door de deur komt. “Een stinkende bek zou dus alle alarmbellen moeten laten afgaan. Sterker nog, elk geurtje uit de bek van een hond kan duiden op een gebitsprobleem. “Een hond hoort neutraal te ruiken, dat weten veel mensen niet.”

Gebitsverzorging

Februari is daarom uitgeroepen tot de Maand van de Gebitsverzorging, want het gebit van huisdieren kan wel wat meer aandacht gebruiken. De oplossing is namelijk, net als bij mensen, simpel: dagelijks poetsen. Een door dierenartsen veel gehoord bezwaar is dat ‘dieren in de natuur dat toch ook niet doen’. Dat klopt, zegt Soeteman.

“Maar een hond in de natuur wordt niet voor niets maar vijf jaar oud. Wij willen dat onze honden zeker vijftien worden, toch?” Dat klinkt hard, maar is volgens Soeteman wel de realiteit die mensen onder ogen moeten zien. “Je wil toch niet dat je dier pijn heeft?”