Angèle maakt filmdebuut naast Marion Cotillard en Adam Driver

De Belgische zangeres Angèle maakte al furore in binnen- en buitenland met haar aanstekelijke nummers en is nu goed op weg om ook het witte doek te veroveren. Samen met sterren als Marion Cotillard en Adam Driver zal ze te zien zijn in de muzikale komedie ‘Annette’ van Leos Carax.

Angèle is van alle markten thuis. Haar muziek is wereldwijd een hit, op modevlak scoort ze goede punten en binnenkort zal ze ook een plaatsje veroveren in de filmwereld. Eerder leende ze al haar stem aan Gaby Gaby in de Franstalige versie van Toy Story 4 en nu zal ze ook in levende lijve schitteren op het grote scherm.

Eind 2020

De film ‘Annette’ was al langer gepland, maar dankzij productiehuis CG Cinéma kan het project nu eindelijk geregisseerd worden. De prent vertelt over het uitzonderlijke lot van de dochter van een Hollywoodkoppel. Welke rol Angèle precies op zich zal nemen, is voorlopig nog niet geweten. Wat wel zeker is, is dat ze in goed gezelschap zal vertoeven. Steracteurs Marion Cotillard en Adam Driver behoren ook tot de cast en dat belooft veel goeds. De film zou eind 2020 in de zalen verschijnen en wij zijn alvast benieuwd naar het resultaat!