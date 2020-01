Anderlecht-fans kunnen geld verdienen aan zonnepanelen van de club

Voetbalclub RSC Anderlecht en energieonderneming Eneco hebben bekendgemaakt dat de fans van paars-wit hun club kunnen helpen vergroenen. Daarvoor kunnen ze investeren in de zonnepanelen op het dak van de RSCA Belfius Academy in Neerpede. Via crowdlending verdienen de supporters zelf geld aan de investering en helpen ze de club om klimaatneutraal te worden tegen 2025.

Op het dak van het jeugdopleidingscentrum werden in november 272 zonnepanelen geplaatst. Jaarlijks zullen ze minimaal 20% van het totale elektriciteitsverbruik in Neerpede produceren. Dat komt neer op een besparing van minstens 10.000 euro op jaarbasis. Een stevige vergroening voor de club, die ambieert om tegen 2025 volledig klimaatneutraal te zijn.

Crowdlending

“Dit is ons eerste project met een sportclub. Anderlecht heeft hierin een unieke positie en wordt een speerpunt op vlak van groene energie”, vertelt Jean-Jacques Delmée, CEO van Eneco. Even uniek is dat de fans rechtstreeks betrokken worden. Supporters kunnen via het principe van crowdlending zelf 50 of 100 euro investeren. Gedurende vier jaar krijgen zij dan een jaarlijks rendement van vier procent bruto uitbetaald en de initiële investering krijgen ze eveneens terug na vier jaar. RSCA en Eneco mikken op 100.000 euro opgehaald kapitaal.

“Het is heel belangrijk om onze fans hierbij te betrekken. We willen de mensen milieubewust maken en hen de noodzaak van gezonde lucht bijbrengen. Het is symbolisch, maar tegelijkertijd heel concreet”, stelt David Steegen, woordvoerder van RSCA. Na afloop van de vier jaar worden de namen van de investeerders bovendien vereeuwigd op een Wall of Fame op het trainingscomplex.