World Athletics wil Russische federatie nog laatste kans geven

De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde de internationale atletiekfederatie vandaag om de uitsluiting van de Russische atletiekfederatie (RusAF) te overwegen. World Athletics hoopt dat het zover niet hoeft te komen en wil de Russen nog een laatste kans geven om hun fouten in de zaak-Lysenko toe te geven. “De beschuldigingen van de integriteitscommissie aan het adres van de Russische federatie zijn bijzonder ernstig. De komende dagen zullen we de documenten die de AIU ons bezorgde bestuderen”, verklaarde World Athletics. “Als de RusAF blijft ontkennen, zal het Internationaal Sportribunaal TAS zich over de zaak moeten uitspreken en is het daarna aan het bestuur van World Athletics om zich te beraden over een sanctie.” Dat kan dan de allerzwaarste worden: Rusland uit het ledenbestand schrappen.

Voor het zover is, reikt World Athletics de Russische federatie nog een laatste keer de hand. “We hebben daarvoor een brief gestuurd naar de RusAF en naar de nieuwe Russische minister van Sport Oleg Matytsine. Als de Russische autoriteiten schuld bekennen, zullen de sancties milder zijn, kan de procedure om Russische atleten onder neutrale vlag aan competities te laten deelnemen weer opgestart worden en kan er werk gemaakt worden van een nieuwe procedure voor de herintegratie van de Russische atletiek.”

Al sinds november 2015 zijn Russische atleten uitgesloten van internationale kampioenschappen. De 22-jarige Russische hoogspringer Danil Lysenko kon onder neutrale vlag toch deelnemen en veroverde in 2017 zilver op het WK in Londen en in 2018 goud op het WK indoor in Birmingham. De procedure om Russische atleten onder neutrale vlag startrecht te verlenen, werd al voorlopig opgeschort en de AIU raadt aan die schorsing te behouden tot de zaak afgerond is.

bron: Belga