Verenigde Staten halen meer dan 200 burgers uit Wuhan terug

De Verenigde Staten hebben meer dan 200 burgers uit de Chinese stad Wuhan teruggevlogen. Een chartervliegtuig is opgestegen in de door het coronavirus getroffen stad. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de vlucht vooral georganiseerd voor medewerkers van de Amerikaanse regering in Wuhan, aldus een woordvoerder van de VS-ambassade in Peking. Alle passagiers werden voor het vertrek onderzocht op symptomen. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten ging het naar schatting om 210 Amerikaanse burgers. Hoeveel mensen precies aan boord zaten, is niet duidelijk.

Volgens de Amerikaanse overheidsdienst voor ziektecontrole- en preventie (Centres for Disease Control and Prevention, CDC) ging de vlucht via Anchorage in Alaska naar de luchtmachtbasis March Air Reserve Base in Californië. De inzittenden werden tijdens de vlucht medisch gecontroleerd en ook na aankomst onderzocht.

Bron: Belga