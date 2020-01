Oud-adviseur Bolton mag boek zonder weglating van vertrouwelijke info niet publiceren

Het Witte Huis vindt dat oud-nationaal veiligheidsadviseur John Bolton in zijn boek geen vertrouwelijke informatie mag publiceren. De Nationale Veiligheidsraad zegt in een vandaag door het NBC News afgedrukte brief aan zijn advocaat dat veel geheime informatie in het boek lijkt te staan. Daarom zou publicatie een gevaar kunnen zijn voor de staatsveiligheid.

De veiligheidsraad van het Witte Huis schrijft aan de advocaat van Bolton dat “het manuscript niet gepubliceerd of op andere wijze vrijgegeven” mag worden als daar nog geheime informatie in staat. Sommige informatie in de tekst zou zelfs als “TOP SECRET”, “zeer geheim” in hoofdletters geschreven, gelden.

Bolton schrijft in het nog niet gepubliceerde ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ over zijn tijd in het Witte Huis als topadviseur van president Donald Trump dat die laatste hem in augustus 2019 persoonlijk vertelde dat er een verband is tussen het bevriezen van militaire hulp aan Oekraïne en zijn wens dat Kiev een onderzoek zou aankondigen naar Joe Biden, een politieke rivaal.

Bron: Belga