Opklaringen en wolkenvelden wisselen elkaar af

De weergoden serveren vandaag afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Er zijn nog een paar lokale buitjes mogelijk, maar in vele streken blijft het droog. In Hoog­-België vallen er wel nog meer buien, soms met een winters karakter. ’s Ochtends kunnen er hier en daar enkele ijsplekken voorkomen. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 7 of 8 graden in Laag­ en Midden­ België, meldt het KMI. Het KMI waarschuwt voor de ochtend met een code geel voor gladheid op de wegen in Wallonië, Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. In de Hoge-Ardennen worden nog enkele sneeuwbuien verwacht, met mogelijk een extra sneeuwlaag van enkele centimeters. En zeer lokaal is er ook kans op ijsplekken, hoofdzakelijk in het centrale en zuidelijke deel van het land.

’s Avonds en ’s nachts wordt het overal droog met opklaringen en wolken. In Hoog­-België verwacht het KMI vaak lage wolken die het zicht kunnen beperken op de hoogten. De minima schommelen tussen 0 graden in de Hoge-Ardennen en 5 graden aan zee.

Morgen is het eerst wisselend bewolkt en droog. Na de middag wordt het zwaarbewolkt en zeer geleidelijk valt er lichte regen vanaf de Franse grens. Het wordt erg zacht met na de middag temperaturen van 5 tot 11 graden. ’s Avonds stijgen de temperaturen zelfs nog een beetje.

Van vrijdag tot zondag wordt het aanhoudend zacht, maar ook winderig met perioden van regen of buien.

bron: Belga