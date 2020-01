Nederlandse reisorganisatiekoepel raadt alle reizen naar China af, Belgische (nog) niet

De Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR adviseert aangesloten reisbureaus om tot het einde van februari geen reizen te organiseren naar China vanwege het coronavirus. De Belgische koepelvereniging ABTO stuurt zo’n advies voorlopig niet uit, aangezien zij steeds het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken volgt. In China zijn al zeker 132 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus en raakten al meer 6.000 mensen besmet met het virus. De beslissing van ANVR om tot 29 februari geen reizen naar China te organiseren, kwam er na overleg met de grotere China-touroperators die lid zijn van de koepel. In totaal zijn bij de ANVR ongeveer 300 reisorganisaties aangesloten, waarvan een zestigtal reizen naar China organiseren.

De koepelorganisatie zegt op haar website dat de situatie rond het coronavirus, dat zijn oorsprong vindt in de reeds afgesloten Chinese provincie Hubei, van dag tot dag verandert. Om ieder risico uit te sluiten, kregen de lidorganisaties van ANVR dan ook het advies om hun reizen naar het Chinese vasteland te annuleren tot en met 29 februari. Een uitzondering wordt gemaakt voor overstappende passagiers in Hongkong, naar bijvoorbeeld Australië.

De Belgische koepelorganisatie ABTO houdt de situatie in het oog, maar heeft de gewoonte om bij dergelijke “calamiteiten” in het buitenland steeds het reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken te volgen.

“Een aantal leden dat met internationale organisaties werkt, is wel beïnvloed door beslissingen in bijvoorbeeld Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk, maar wij gaan zo geen advies uitsturen zolang er geen absoluut reisverbod of een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken is voor heel het land”, zegt woordvoerder Pierre Fivet. Momenteel raadt Buitenlandse Zaken enkel reizen af naar de regio Hubei. “We staan in nauw contact met Buitenlandse Zaken, want de gezondheid van onze klanten is heel belangrijk”, aldus Fivet nog.

Hoeveel reisorganisaties reizen naar China organiseren, weet de woordvoerder niet, maar “het zijn er wel wat”. Fivet wijst er wel op dat het reisseizoen voor de Belgen pas echt in de Paasvakantie begint, dus dat er momenteel niet al te veel landgenoten in het buitenland op reis zijn.

