Minstens 47 doden bij geweld tussen milities in Centraal-Afrikaanse Republiek

Bij het geweld zaterdagnacht in de stad Bria in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 47 doden gevallen. Dat meldt een regeringsvertegenwoordiger. Volgens Artsen Zonder Grenzen vielen er ook 20 gewonden. Troepen van de vredesoperatie Minusca van de Verenigde Naties werden naar de stad gestuurd.

Door de gevechten zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen.

In Bria strijden verschillende gewapende milities en rebellengroepen om de controle over de stad sinds een coalitie van rebellengroepen, de Seleka, in 2012 de controle over het gebied heeft overgenomen. De stad is rijk aan diamanten en daarom zeer gegeerd.

Ondertussen zouden er gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de troepen van Minusca, de autoriteiten en vertegenwoordigers van de gewapende milities. De gewapende milities zouden hun troepen teruggetrokken hebben en de vluchtelingen beginnen stilaan terug te keren.

Sinds 2013 kreunt de Centraal-Afrikaanse Republiek onder een burgeroorlog. Hoewel het geweld sinds de ondertekening van een vredesakkoord in februari 2019 is afgenomen, ligt twee derde van het grondgebied nog steeds buiten de controle van de staat.

