Minder doden door ongevallen aan overwegen

Er zijn vorig jaar zeven doden gevallen bij ongevallen aan overwegen, het op een na laagste aantal van de voorbije vijftien jaar. Het aantal ongevallen steeg wel tot 45. Dat blijkt vandaag uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel. Het aantal ongevallen aan overwegen was in 2018 op het laagste punt gevallen (38) sinds het ontstaan van Infrabel in 2005. Een verdere verbetering zat er vorig jaar niet in, want er werden 45 ongevallen geteld. De stijging komt doordat er meer ongevallen waren aan overwegen in de havens (van 10 naar 17), stelde de spoornetbeheerder vast.

De ongevallen eisten vorig jaar zeven mensenlevens. Dat waren er minder dan in 2017 en 2018 (telkens negen). Het minst dodelijke jaar aan overwegen was 2016, met vier doden.

“Elk ongeval is er een te veel”, zegt Infrabel. Daarom blijft de spoornetbeheerder “onverminderd inzetten op een verdere verhoging van de veiligheid aan overwegen via infrastructuurmaatregelen, sensibilisering en controleacties”. Infrabel schaft zelf overwegen indien mogelijk af en voert campagnes zoals die met “Jeroom Slagboom”. Hij roept weggebruikers opnieuw op om de verkeersregels te respecteren.

bron: Belga