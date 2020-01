Midden-Oostenplan Trump – Palestijnse president Mahmoud Abbas trekt binnen twee weken naar VN

De Palestijnse president Mahmoud Abbas gaat binnen twee weken voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de zaak van zijn volk bepleiten en zich verzetten tegen het Amerikaanse vredesplan. Dat zegt de Palestijnse ambassadeur bij de VN, Riyad Mansour, woensdag. Naar aanleiding van zijn bezoek zou er een ontwerpresolutie voorgelegd worden aan de V-Raad, zei Mansour. Maar over de precieze datum van het bezoek kon hij niets kwijt, noch over de inhoud van de tekst.

Abbas zal zaterdag al deelnemen aan een vergadering van ministers van de Arabische Liga in Caïro. Daarna is er nog een vergadering van de Organisatie van Islamitische Samenwerking, en een top van de Afrikaanse Unie begin februari, zegt de diplomaat. Mogelijk zal Abbas ook vóór het bezoek aan de VN nog een ontmoeting hebben met de EU, klinkt het.

Bron: Belga