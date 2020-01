Hoogtepunt epidemie binnen 7 tot 10 dagen

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China zal volgens een vooraanstaande Chinese longdeskundige zijn hoogtepunt bereiken binnen zeven tot tien dagen. Het hoofd van de nationale teams van experts in de strijd tegen het virus, Zhong Nanshan, zei vandaag in een interview met het officiële Chinese persbureau Xinhua dat “vroege detectie en vroege Isolatie cruciaal zijn om het virus onder controle te krijgen”. “Het is heel moeilijk om zeker te voorspellen wanneer het hoogtepunt zal plaatsvinden”, zei de gerenommeerde wetenschapper. “Maar ik denk dat dat maximum binnen een week of tien dagen zal zijn – en er daarna geen grote schaalvergrotingen meer zullen zijn.” Een vaccin ziet de wetenschapper niet zo snel verschijnen. De ontwikkeling duurt op zijn minst drie, vier maanden of langer.

De nieuwe ziekteverwekker is afkomstig van een virus dat in 2017 werd ontdekt bij vleermuizen. 2019-nCov heeft waarschijnlijk een intermediaire gastheer in een wild dier, zei Zhong Nanshan. Aangenomen wordt dat het zijn oorsprong vond op een markt in Wuhan, waar wilde dieren werden verkocht voor consumptie.

Nanshan denkt niet dat de uitbraak zo lang zal duren als de SARS-pandemie 17 jaar geleden, die zes maanden duurde. China heeft drastische maatregelen genomen, vooral voor vroege detectie en vroege quarantaine.

