German Masters snooker – Luca Brecel met vlotte 5-0 zege naar achtste finales

Luca Brecel (WS-36) heeft zich woensdag in Berlijn op overtuigende wijze voor de achtste finales van het German Masters snooker gelaatst. In de eerste ronde gaf de 24-jarige Limburger de Engelsman Joe Perry (WS-17) een 5-0 whitewash om de oren. Daarbij liet hij breaks van 83, 80 en 86 noteren. Om een plaats in de kwartfinales neemt Brecel het donderdagavond op tegen ’s werelds nummer een en wereldkampioen Judd Trump. Die zette de Thai Noppon Saenghkam (WS-34) met 5-1 opzij. In de onderlinge confrontaties met Brecel leidt Trump met 7-3, maar de Belg won wel de jongste twee duels. Vorig jaar versloeg hij Trump twee keer in de Championship League, met 3-2 en 3-1. In 2017 won hij al een eerste keer van de 30-jarige Engelsman: met 4-0 in de achtste finales van het Champion of Champions.

In 2016 was Brecel runner-up in Berlijn, na een 9-5 nederlaag in een finale tegen Martin Gould. De drie daaropvolgende jaren slaagde hij er niet in zich voor het toernooi te plaatsen.

Eerste ronde:

Luca Brecel (Bel/36) – Joe Perry (Eng/17) 5-0

83(83)-0, 54-48, 117(80), 87(86)-15, 76-0

bron: Belga