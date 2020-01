Euthanasie voor assisen: artsen “te goeder trouw” in “onwezenlijk, schandalig schijnproces”

“In dit onwezenlijke, vreemde, schandalige schijnproces zal u moeten oordelen of iemand te goeder trouw is of niet. Daarover gaat het in deze zaak.” Dat stelde Walter Van Steenbrugge woensdagavond in zijn pleidooi voor de uitvoerende arts. Volgens de advocaat was er geen intentie om te doden door de goede trouw van de artsen en zijn de rechten van verdediging zwaar geschonden. Volgens het openbaar ministerie is de uitvoerende arts schuldig aan vergiftiging omdat hij de voorwaarden van de euthanasiewet niet heeft gevolgd, maar volgens de verdediging is dat “juridisch volstrekt onmogelijk”.

Advocaat Van Steenbrugge kondigde aan dat hij zijn akte van verdediging verder ging toelichten. “Ik neem geen enkel woord van mijn akte terug, integendeel. In dit onwezenlijke, vreemde, schandalige schijnproces zal u moeten oordelen of iemand te goeder trouw is of niet. Daarover gaat het in deze zaak. U zal de vraag krijgen of hij (de uitvoerende arts, nvdr.) schuldig is aan doodslag, met de omstandigheid van vergiftiging. Bij de intentie om te doden is de goede trouw het ontbreken van een bijzonder opzet. De vraag is dus: ‘hebben zij te goeder trouw gehandeld’?”

“En ik vraag mij af hoe het zit met de goede trouw van het openbaar ministerie. En van de burgerlijke partij. De slachtoffers moeten niet altijd per se gepamperd worden totdat het verdriet in onze schoenen zinkt. (..) Gaat gij mensen die te goeder trouw hebben gehandeld, gaat gij daar gifmoordenaars van maken?”, vroeg de advocaat aan de jury.

Zowel de burgerlijke partij als het openbaar ministerie vragen om de huisarts van Tine Nys vrij te spreken. “Uit de debatten is komen vast te staan dat hij helemaal geen advies opstelde volgens de euthanasiewet. Zijn handtekening is misbruikt”, zei openbaar aanklager Francis Clarysse.

