Europese Commissie bereidt wetgeving rond universele opladers voor

Smartphone-fabrikanten zullen mogelijk verplicht worden om toestellen voor de Europese markt van een universele oplader te voorzien. De Europese Commissie bereidt een wetsvoorstel voor dat in het derde kwartaal van dit jaar voorgesteld wordt, staat in het vandaag gepresenteerde werkprogramma van de Commissie. De Europese Commissie dringt er bij producenten al jaren op aan vrijwillig één standaardoplader te voorzien, maar daar kwam tot nog toe weinig van in huis. Het Europees Parlement drong onlangs opnieuw aan op een universele oplader voor smartphones en vergelijkbare toestellen zoals tablets of e-books, om de wirwar aan kabels en adapters in het gemiddelde Europese huishouden wat terug te dringen en de afvalberg te verkleinen.

De Commissie lijkt het parlement in die oproep te willen steunen. Ze presenteerde vandaag haar werkprogramma met de te verwachten wetsvoorstellen voor het komende jaar, en daarin staat ook een voorstel over “universele opladers van smartphones en gelijkaardige toestellen”. Het voorstel wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht.

De Commissie berekende eerder al dat elk jaar zowat 300 miljoen euro wordt verspild door onbruikbare opladers. De afvalberg zou volgens diezelfde ramingen elk jaar met meer dan 50.000 ton aangroeien.

Het Amerikaanse Apple verzet zich alvast tegen uniforme opladers. De technologiegigant is één van de belangrijkste producenten van nieuwe soorten adapters: het bedrijf produceert in principe enkel opladers die compatibel zijn met de eigen producten en schakelt regelmatig over op een andere soort aansluiting. Bovendien zijn kabel en adapter niet van elkaar los te koppelen, wat de hele oplader meteen nutteloos maakt bij de overschakeling naar een ander smartphone-merk.

Volgens Apple zou een uniforme oplader de innovatie afremmen en Europese Apple-gebruikers schaden, omdat die hun huidige oplader zouden moeten vervangen. Bovendien zijn bepaalde Apple-functies niet mogelijk met een andere – eenvoudigere – aansluiting, klinkt het. “We hopen dat de Commissie naar oplossingen zal zoeken die de mogelijkheden van de industrie niet beperkt om de gebruikers innovatieve en nieuwe technologieën aan te bieden.”

In totaal komt de Europese Commissie dit jaar met een dertigtal nieuwe wetsvoorstellen. Onder meer over cryptomunten, biodiversiteit en onderzoek naar kanker zitten plannen in de pijplijn, naast voorstellen om het asiel- en migratiebeleid te hervormen, de regels voor landen die EU-lid willen worden te herzien en de implementatie van de Green Deal te verzekeren. De Commissie neemt ook het nut van de stukjes van 1 en 2 eurocent onder de loep. Over dat laatste is nog geen definitieve beslissing genomen, verzekerde vicevoorzitter Maros Sefcovic.

Het dagelijks bestuur van de Europese Unie heeft daarnaast beslist om 34 wetsvoorstellen die nog door de vorige Commissie zijn uitgewerkt, te schrappen. Ze zijn niet langer relevant, of er is geen perspectief op een compromis tussen lidstaten en het Europees Parlement.

bron: Belga