Europees Parlement keurt brexitakkoord goed

Het Europees Parlement heeft het brexitakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk vanavond goedgekeurd. Dat gebeurde met een overweldigende meerderheid van 621 stemmen voor, tegenover 49 nee-stemmen en 13 onthoudingen. Niets staat het Britse vertrek uit de Europese Unie over twee dagen nu nog in de weg. De Withdrawal Agreement, het akkoord over de boedelscheiding tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, is het resultaat van maandenlang moeizaam overleg tussen de Britse en Europese onderhandelaars. Het akkoord dateert al van afgelopen najaar, maar de tekst moest eerst nog een hele weg afleggen aan de overkant van het Kanaal. Westminster zette het licht pas vorige week definitief op groen, waarna de voorzitters van de Europese Raad en de Commissie, Charles Michel en Ursula von der Leyen, en de Britse premier Boris Johnson het akkoord konden ondertekenen.

Vandaag was het dan de beurt aan de plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dat wilde een Britse crash uit de EU koste wat kost vermijden, bracht brexitcoördinator Guy Verhofstadt in herinnering. Het resultaat was een overtuigende goedkeuring: 621 parlementsleden stemden voor het akkoord, 49 tegen. Dertien anderen onthielden zich.

Niets kan het Britse vertrek vrijdag om middernacht nu nog tegenhouden. De Europese lidstaten moeten morgen nog formeel hun goedkeuring geven, maar dat gebeurt via een schriftelijke procedure en is slechts een formaliteit.

bron: Belga