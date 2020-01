Coronavirus – Vijfde geval in Frankrijk

In Frankrijk is een vijfde infectie met het uit China stammende nieuwe coronavirus vastgesteld, zo heeft minister van volksgezondheid Agnès Buzyn woensdagavond bekendgemaakt. Het gaat om de dochter van een eveneens besmette tachtigjarige toerist uit China. Zijn toestand is ernstig.

Hij was op 23 januari naar Frankrijk gekomen en zaterdag in het ziekenhuis opgenomen. Daar gold hij niet meteen als een verdacht geval. Pas gisteren/dinsdag werd hij positief getest.

De toestand van een ander besmet persoon is verslechterd. In Frankrijk zijn vorige week de eerste drie besmettingen in Europa opgedoken. Buiten China zijn wereldwijd nu al meer dan tachtig gevallen gemeld.

bron: Belga