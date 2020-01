Coronavirus – Topsportcoördinator Vlaamse Atletiekliga: “Sportief vind ik afgelasting jammer”

Rutger Smith, de Nederlandse topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, zit met gemengde gevoelens na de beslissing van de internationale atletiekfederatie (World Athletics) om het WK indoor in Nanjing met een jaar uit te stellen wegens het coronavirus. “Ik spreek voor mezelf en niet voor de federatie, want ik heb niet de tijd gehad om intern te overleggen, maar het lijkt me een verstandige keuze”, zegt Smith in een eerste reactie aan Belga. “Je kan de gezondheid niet garanderen. Puur sportief vind ik het echter jammer dat ze naar volgend jaar uitwijken, zeker omwille van de World Rankings en de Spelen. In Nanjing vielen veel olympische rankingpunten te verdienen. De atleten die van het WK een doel maakten, trekken aan het kortste eind.”

Volgende winter wordt de kalender van het indoorseizoen behoorlijk vol met zowel het EK in het Poolse Torun als het WK in China. “Ik ben eens benieuwd hoe ze dat gaan plannen, vermoedelijk zal er nauwelijks een week tussen zitten”, aldus Smith. “Ik las dat er verschillende steden kandidaat waren om het WK nog dit jaar te organiseren, dat was misschien een betere oplossing geweest. Al kan dat virus over een maand overal zitten. Ik begrijp de keuzes, maar ik vind het zonde voor de atleten. Vorige week kreeg ik nog een mail van World Athletics dat alles voorlopig zou doorgaan volgens plan, maar in een week tijd is het virus natuurlijk flink groot geworden.”

.

bron: Belga