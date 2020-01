Australian Open: Thiem pakt scalp van Nadal en treft Zverev in halve finales

Dominic Thiem (ATP 5) heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De 26-jarige Oostenrijker klopte na een hoogstaande wedstrijd de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 1) in de kwartfinales in vier sets: 7-6 (7/3), 7-6 (7/4), 4-6 en 7-6 (8/6). De partij op het hardcourt in Melbourne duurde 4 uur en 14 minuten. Thiem sleepte de twee eerste sets na een tiebrak in de wacht, maar Nadal rechtte in set drie de rug. De Oostenrijker vond in de vierde set, die opnieuw erg felbevochten was, nog net voldoende kracht om de Spaanse topper af te houden. Thiem neemt het in de halve finales op tegen Alexander Zverev (ATP 7). De 22-jarige Duitser plaatste zich voor het eerst ooit voor de halve finales van een grandslamtoernooi na winst tegen de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 15) in vier sets (1-6, 6-3, 6-4 en 6-2).

Nadal won in Melbourne nog maar een keer, in 2009. Vorig jaar haalde de Spanjaard de finale, maar daarin was Novak Djokovic (ATP 2) te sterk. Thiem sneuvelde vorig jaar in de tweede ronde. Een plaats in de vierde ronde (2017 en 2018) was tot dusver zijn beste resultaat.

In de andere halve finale bikkelen titelverdediger Djokovic (ATP 2) en de Zwitser Roger Federer (ATP 3) om een stek in de finale.

