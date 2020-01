Netflix gooit marketingstrategie om en zet personeel op straat

Netflix gooit zijn marketingstrategie om: het platform gaat minder focussen op het promoten van individuele series en films en meer op het promoten van de streamingdienst als geheel. Dat meldt entertainmentmagazine The Hollywood Reporter. Bij de vernieuwingsoperatie zouden een 15-tal jobs in de marketingdivisie sneuvelen.

De details over het nieuwe marketingplan zijn nog niet bekend, maar de nieuwe koers die de marketingafdeling van Netflix de komende jaren zal varen staat wel al vast: de streamingdienst zal adverteren als zijnde de thuis van duizenden kwaliteitsfilms en pijzenwinnende series.

Ongerustheid in Hollywood

Hollywoodsterren die de laatste jaren massaal in zee gegaan zijn met Netflix zijn ongerust over de nieuwe strategie: zij vrezen dat de focus meer zal komen te liggen op de branding van het merk Netflix, en minder op het promoten van hun acteerwerk in films en series.

Volgens insiders komt de koersverandering er op aansturen van de nieuwe marketingbaas van Netflix: Jackie Lee-Joe, die in juli vorig jaar op huurbasis de overstap maakte van de BBC Studios na het pension van Kelly Bennett. Naar verluidt zou Lee-Joe van mening zijn dat de marketingafdeling bij Netflix overbevolkt is en zoekt de nieuwe baas naar manieren om het team efficiënter te organiseren.

Groei stokt in Amerika

Minstens vijftien mensen van de marketingafdeling verliezen hun baan. Volgens sommige bronnen zou dat cijfer nog veel hoger kunnen uitvallen. Netflix heeft zo’n 6900 man personeel in dienst. In 2018 spendeerde Netflix meer dan 1,8 miljard dollar aan marketing.

Onlangs raakte bekend dat de groei van de streamingdienst in de Verenigde Staten stokt, met “slechts” 550.000 nieuwe betalende abonnees in het vierde kwartaal van 2019, terwijl dat cijfer in andere regio’s in de wereld (veel) hoger ligt.