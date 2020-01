BIZAR. Ophef rond neonazistische bierhandelaar die ‘nazibier’ verkoopt

De Duitse politie voert een onderzoek naar een handelaar die bier met nazisymbolen verkoopt. Het gerstenat, ‘Deutsches Reichsbräu’ of ‘Derde Rijk Brouwsel’ genaamd, trok veel aandacht nadat een foto van enkele kratten bier opgedoken was op de Facebookpagina van een Duitse lokale politicus.

Politicus Götz Ulrich deelde een foto van de kratten bier, waarop prijslijsten in gotische letters prijken. Hij meldde aan het Duits persagentschap DPA dat het bier vlot over de toonbank ging: het was zelfs uitverkocht. “Het is een vernietigend signaal dat zoveel mensen niet beschaamd zijn om dit aan te raken en geld te geven aan een neonazi”, zegt hij.

Het bier wordt gebrouwen door Tommy Frenck, een ex-politicus van extreemrechts, gekend bij de Duitse inlichtingendiensten door zijn innige band met de Duitse extreemrechtse partij Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en zijn openlijke neonazisympathieën. In 2014 was de man bij de deelstaatverkiezingen in Thüringen nog kandidaat voor de NPD.

“Keizerlijke adelaar is niet illegaal”

Het is illegaal om nazisymbolen af te beelden in Duitsland – zelfs als het impliciet of onbedoeld is. Zulke praktijken kunnen gesanctioneerd worden met celstraffen tot drie jaar. De autoriteiten in Thüringen melden echter dat het bier niet uit de handel genomen kan worden omdat de getoonde symbolen niet verboden zijn, ondanks het feit dat ze destijds wel degelijk gebruikt werden door de nazi’s. “De keizerlijke adelaar noch het IJzeren Kruis staan op de lijst van verboden symbolen”, zo reageerde de politie op de ophef die ontstaan was op sociale media. Toch werd een onderzoek geopend.

De timing van het schandaal is wel heel ongelukkig, net nu de herdenkingen van de bevrijding van het concentratiekamp Auschwitz, dit jaar 75 jaar geleden, volop aan de gang zijn.