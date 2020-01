WB alpijnse ski – Henrik Kristoffersen vierde keer winnaar in Schladming

Henrik Kristoffersen heeft dinsdag de wereldbekerslalom in het Oostenrijkse Schladming gewonnen. De 25-jarige Noor was de Fransman Alexis Pinturault 34 honderdsten te snel af. De Zwitser Daniel Yule werd op 83 honderdsten derde. De Oostenrijker Marco Schwarz stond aan de leiding na de eerste run, maar werd in de tweede gediskwalificeerd. Armand Marchant werd met een 32e plaats in de eerste run uitgeschakeld. Het is de vierde keer op rij dat de 22-jarige Luikenaar zich niet voor de tweede run plaatst. In Adelboden en Wengen gaf hij op, in Kitzbühel werd hij 50e. Na de zware blessure die hij in januari 2017 opliep, maakte Marchant eind november zijn comeback. In de eerste vier slaloms van het seizoen eindigde hij in de wereldbekerpunten (top 30), met een historische vijfde plaats, op 5 januari in Zagreb, als uitschieter.

Voor Kristoffersen is het de 21e wereldbekerzege, de 17e in een slalom en de vierde in Schladming, waar hij ook in 2014, 2016 en 2017 al de beste was.

Kristoffersen verstevigde zijn leidersplaats in de Wereldbeker. Hij heeft nu 119 punten voor op Pinturault. De Noor Aleksander Aamodt Kilde heeft er als derde 141 goed te maken. Ook in de Wereldbeker slalom is Kristoffersen leider, met 57 punten voor op Yule.

.

bron: Belga