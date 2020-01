Uitstel kernuitstap moet minstens 3 jaar op voorhand duidelijk zijn, zegt Synatom-topman

Mocht de kernuitstap alsnog worden uitgesteld, dan moet dat zeker drie jaar op voorhand duidelijk zijn. Zoniet kunnen er problemen ontstaan voor de brandstofvoorziening voor de kerncentrales. Dat heeft Robert Leclere, de gedelegeerd bestuurder van Synatom, vandaag laten verstaan in de subcommissie voor de nucleaire veiligheid van de Kamer. Hij riep er de politieke wereld op werk te maken van een plan voor het beheer van kernafval op lange termijn. De wet op de kernuitstap voorziet dat de laatste kerncentrales in ons land in 2025 stoppen met draaien. Officieel zijn er maar twee partijen die de kernuitstap willen terugdraaien: N-VA en Vlaams Belang. Maar indien zou worden beslist één of meerdere centrales langer open te houden, dan moeten er nieuwe contracten worden onderhandeld voor de levering van uranium.

“Je kan niet midden 2024 zeggen dat je de kerncentrales nog wil openhouden”, aldus de topman van Synatom, het filiaal van Engie-Electrabel dat onder meer instaat voor het beheer van de nucleaire provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales. Volgens Leclere is er “minstens drie jaar” nodig om de contracten te verlengen. Vandaag wordt bij de brandstofvoorziening immers al rekening gehouden met de uitstap in 2025. Er moet voldoende aanwezig zijn, maar niet te veel als je er na 2025 niets meer mee kan aanvangen, legde Leclere uit.

Een sluiting in 2025 betekent dat de ontmanteling van de kerncentrales een volgende stap is. Het is volgens Leclere een “ernstige handicap” dat ons land nog geen nationaal beleid heeft voor de opslag van kernafval in de toekomst. Het gaat daarbij om vragen als: wordt het afval begraven, in welke geologische laag zal dat gebeuren en op welke plaats? De Europese Commissie heeft ons land, samen met Spanje, eind vorig jaar al op de vingers getikt omdat we nog niet beantwoorden aan de Europese regels voor het beheer van radioactief afval.

Het uitblijven van een beslissing brengt onzekerheid teweeg over de timing en de kostprijs, maar maakt de opslag van afval op middellange termijn wat lastiger. De capaciteit die daarvoor is voorzien op de sites van Doel en Tihange, zal in de periode 2023-2025 immers verzadigd raken. Daarom is er dus extra opslagcapaciteit ter plaatse nodig.

bron: Belga