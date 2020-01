Tsunami-alarm in Caraïben opgeheven

Het tsunami-alarm in de Caraïben, dat werd afgekondigd na een aardbeving tussen Cuba en Jamaica, is weer opgeheven. Volgens het tsunamiwaarschuwingscentrum dat bevoegd is voor de regio, is er geen risico meer. De aardbeving met een kracht van 7,7 trof dinsdag de Caraïben tussen Cuba en Jamaica. Het epicentrum van de beving werd in zee gelokaliseerd, ten zuiden van Cuba en ten noordwesten van Jamaica, op een diepte van naar schatting 10 kilometer, zo meldde het Amerikaanse instituut USGS eerder al. De schok werd volgens lokale media in het grootste deel van Jamaica gevoeld, net als in Havana en verscheidene provincies van Cuba.

Bron: Belga