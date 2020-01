Trump stelt “realistische” tweestatenoplossing voor

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag ter regeling van het Israëlisch-Palestijns conflict een “realistische tweestatenoplossing” voorgesteld. De geboorte van een Palesijnse staat is echter afhankelijk van een “duidelijke verwerping van terrorisme”, terwijl Jeruzalem de “ondeelbare hoofdstad van Israël” is. “Mijn visie presenteert een win-winmogelijkheid voor beide partijen, een realistische oplossing van twee staten die het risico van een Palestijnse staat voor de Israëlische veiligheid wegneemt”, zei het Amerikaanse staatshoofd in het Witte Huis.

De “toekomstige Palestijnse staat” zal slechts het leven zien mits meerdere voorwaarden, waaronder een “duidelijk afwijzen van terrorisme”, aldus Trump. Hij verzekerde dat er “in Oost-Jeruzalem een Palestijnse hoofdstad” kan zijn.

De VS zijn overigens ook bereid de “Israëlische soevereiniteit over de bezette gebieden te erkennen”, maar de omvang hiervan verduidelijkte Trump niet.

Indien de Palestijnen zijn plan goedkeuren, mogen ze massale hulp en investeringen van de VS en talrijke andere landen verwachten, beloofde Trump. De groei van de Palestijnse economie kan aldus bij instemming van het plan “verdubbelen of verdrievoudigen”, en er kunnen een miljoen nieuwe jobs ontstaan.

Trump heeft de landen met een moslimmeerderheid opgeroepen zijn plan te steunen. “Voor de moslimwereld is het tijd om de vergissing die zij in 1948 heeft gemaakt, recht te zetten”, zei hij, verwijzend naar de weigering om Israël te erkennen. “Amerika is bereid met alle partijen rondom onze visie te werken”, verzekerde de president.

Bron: Belga