Stijgend aantal werklozen krijgt toelating om studies met volledig leerplan te volgen

In de eerste 10 maanden van 2019 kregen in ons land 3.542 werklozen een toelating om met behoud van uitkeringen studies te volgen met een volledig leerplan. Dat zijn er meer dan de 3.465 in het ganse jaar 2018. Dat blijkt uit het antwoord van federaal minister van Werk Nathalie Muylle op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). Het toekennen van een dergelijke vrijstellling om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt is een bevoegdheid van de gewesten. De VDAB geeft een vrijstelling als het gaat om erkende opleiding die leidt naar knelpuntberoepen en gesubsideerd of georganiseerd wordt door de VDAB of partner en/of de studie de kansen op werk verhoogt, Ook voor studies hoger onderwijs in het buitenland kan onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling bekomen worden.

De meeste vrijstellingen in de eerste tien maanden van 2019 werden toegekend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (590), gevolgd door de arrondissementen Luik (381), Antwerpen (252), Charleroi (192), Namen (175), Nijvel (145), Gent en Bergen (elk 125), Hasselt (121), Turnhout (109) en Mechelen (107). In de arrondissementen Diksmuide (6), Veurne (7) en Tielt (8) werd nauwelijks gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

bron: Belga