Plan van Trump verlegt grenzen en breidt Israël tot Jordaanvallei uit

Het Midden-Oostenplan van de regering-Trump geeft Israël nieuwe grenzen, waarbij de Joodse staat soevereiniteit over een groot deel van de strategische Jordaanvallei zou verwerven, zo heeft The New York Times gemeld. De krant haalt als bron iemand aan die vertrouwd is met het plan. Volgens het krantenbericht geeft het plan enkel meer autonomie aan de Palestijnen in de gebieden die onder de controle van de Palestijnse Autoriteit staan, en alleen op voorwaarde dat ze demilitariseren en Israël als staat erkennen.

bron: Belga