Parlementsleden hebben veel vragen bij elektrische deelfietsen van Villo

Over de grenzen van oppositie en meerderheid waren er deze voormiddag in het Brussels Parlement heel wat kritische vragen over het systeem van elektrische deelfietsen dat Villo in november na heel wat vertraging heeft gelanceerd. Was de keuze van Villo om te werken met afneembare batterijen wel de beste? Hoe zit het met de dienstverlening en de andere bepalingen van het contract met JCDecaux, zoals de digitale reclamepanelen die het bedrijf als compensatie voor de elektrische fietsen mocht installeren? Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) wees erop dat de overeenkomst met JCDecaux nog tot 2026 loopt en juridisch vrij sluitend is, wat haar manoeuvreerruimte beperkt. Sinds november heeft Villo 1.800 hybride elektrische fietsen in roulatie gebracht. Die kunnen gebruikt worden met een externe batterij die de gebruiker kan vastklikken en zelf moet opladen. Zowel Arnaud Verstraete (Groen) als Cieltje Van Achter (N-VA) hadden vragen bij de gebruiksvriendelijkheid. “Wie wil nu een hele dag met een batterij rondzeulen om eventueel in de loop van de dag een fiets te nemen? Kan er geen uitleendienst voor batterijen komen?”, suggereerde Van Achter.

Julien Uytendaele (PS) zei op 2 december een batterij aangevraagd te hebben maar tot op vandaag nog geen reactie te hebben gehad. Daarnaast waren er heel wat vragen bij de 200 digitale panelen die JCDecaux mag uitbaten in ruil voor de invoering van de elektrische fietsen. Die zorgen voor visuele vervuiling, energieverbruik en vooral bij bewegende beweging voor gevaren inzake verkeersveiligheid.

“Het contract is er en steekt juridische vrij sterk in elkaar”, stelde minister Van den Brandt. De bijlage bij het Villo-contract over de elektrische deelfietsen werd door de vorige regering afgesloten, toen de groenen in de oppositie zaten. Volgens Van de Brandt zijn de prijs, de dekking en de vaste parkeerplaats voordelen van Villo ten opzichte van de vrijvlootdeelfietsen van Jump of Billy, die duurder in gebruik zijn en een beperktere dekking hebben.

De minister erkende dat de keuze voor een afneembare batterij een obstakel kan zijn om voor een elektrische Villo te kiezen, maar die is tijdens de vorige legislatuur afgesproken. Er is destijds gekozen om van de bestaande infrastructuur te vertrekken om zo een prijsverhoging te voorkomen. In Luxemburg bestaat een systeem van elektrische deelfietsen die op hun standplaats opladen, maar daar is de spreiding veel minder groot dan in Brussel, stelde Van den Brandt. Ze wees erop dat sommigen de batterij ook gebruiken om hun gsm op te laden.

Momenteel zijn er 1.800 elektrische Villo-fietsen, die omdat ze hybride zijn ook door mensen met een niet-elektrische abonnement gebruikt kunnen worden. Er zijn nu 1.000 “elektrische” Villo-abonnees. Daarvan hadden er 850 voordien een gewoon abonnement. De overeenkomst voorziet de plaatsing van 100 extra elektrische fietsen per jaar als de kaap van 37.500 abonnementen bereikt is.

De minister vond dat men zeker nog tot de zomer moet wachten voordat een evaluatie van het systeem van elektrische fietsen. Voor Elke Van den Brandt moet ook het gebruik van Villo opnieuw stijgen. Door de komst van vrijevlootfietsen en -steps is het gebruik van Villo-fietsen. In de eerste acht maanden van lag het aantal verhuringen per fiets op 0,8 per dag, tegen 1,13 in 2017.

