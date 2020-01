Oostende huurt aanvaller Adama Niane van Charleroi

KV Oostende neemt de Malinese aanvaller Adama Niane tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Charleroi. Dat bevestigt de kustploeg vandaag. De 26-jarige Niane speelde dit seizoen de eerste vier competitiewedstrijden voor Charleroi maar kwam daarna niet meer aan de bak.

In 2017 had hij met 23 goals een groot aandeel in de promotie van Troyes naar eerste klasse en in de Ligue 1 kwam hij ook acht keer tot scoren.

“Ik volgde Niane toen al en hij viel er meteen op door zijn doelgerichtheid”, zegt KVO’s sportief manager Guy Ghysel. “Als je topschutter wordt in de Franse tweede klasse heb je toch wel bepaalde kwaliteiten. Ook in de Franse eerste klasse scoorde hij toch 8 goals en in 75 wedstrijden bij Troyes scoorde hij in totaal 31 keer. Bij Charleroi kwam hij niet helemaal uit de verf, maar dat had ook te maken met de hevige concurrentie. Denk maar aan Osimhen vorig seizoen (die nu de pannen van het dak speelt bij Rijsel) en Rezaei dit seizoen. Zijn kwaliteiten kan hij echter niet verloren zijn.”

Bij Oostende moet Niane mee de blessure van Joseph Akpala helpen opvangen. Die is door een scheurtje in de adductoren enkele weken out.

Oostende, voorlaatste in de stand, ontvangt zaterdag STVV.

bron: Belga