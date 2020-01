Léon Mokuna laat het leven op 91-jarige leeftijd

Léon Mokuna, de eerste volbloed Afrikaanse speler in de Belgische hoogste voetbalklasse, is vandaag op 91-jarige leeftijd overleden. Mokuna, een voormalige Congolese aanvaller, streek in 1957 neer bij La Gantoise, het huidige AA Gent. Later zou hij ook nog spelen voor Waregem. Na zijn actieve spelerscarrière werd Mokuna bondscoach van Congo. Sinds 1989 woonde hij opnieuw in België. Gent was voor Mokuna zijn tweede bestemming in Europa na een eerdere passage bij Sporting Lissabon tussen 1954 en 1956. Hij keerde vervolgens een seizoen terug naar Congo om te spelen voor Vita Club Léopoldville, waarna Gent hem in 1957 naar België haalde.

Mokuna had in ons land de bijnaam ‘Trouet’, klein gat, vanwege zijn loeihard schot waarmee hij eens een gat in de netten schoot. Zijn transfer werd voor La Gantoise een schot in de roos en al snel volgden meer Afrikanen, als Paul Bonga Bonga (Standard) en Julien Kialunda (Anderlecht), zijn voorbeeld naar de Belgische competitie. Mokuna verkreeg snel na zijn aankomst in België ook de Belgische nationaliteit en speelde twee interlands voor de Belgische B-selectie. Tot Rode Duivel schopte hij het niet.

“RIP Leon Mokuna. Het was een eer en genoegen om jou als gast te hebben tijdens de voorstelling van het boek over 125 jaar Belgisch voetbalerfgoed waarin je een prominente plaats bekleedt. Eerste volbloed Afrikaan in de Belgische hoogste voetbalklasse”, liet Stefan Van Loock, woordvoerder van de Belgische voetbalbond, deze middag op Instagram noteren. Van Loock stelde zijn boek vorige maand nog voor, in het bijzijn van Mokuna.

bron: Belga